Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, İnegöl Belediyesi iş birliğinde 17 Ekim Cuma akşamı İnegöl'de sahne alacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, sanatseverleri klasik müziğin eşsiz dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde 17 Ekim Cuma akşamı 20.00'de Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi sahnesinde İnegöllülerle buluşacak.

Konserin orkestra şefliğini Murat Göktaş, solistliğini ise genç trompet sanatçısı Deniz Arda Başuğur üstlenecek. Programda J. G. Neruda'nın 'Trompet Konçertosu', Kara Karayev'in '3 Minyatür' adlı eseri ile Türk bestecisi Nevit Kodallı'nın 'Güzelleme' ve 'Telli Turna' eserleri yer alacak.

ÜCRETSİZ BİLETSİZ ETKİNLİK

Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen bu özel konser, ücretsiz ve biletsiz olarak izlenebilecek. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tüm vatandaşları klasik müziğin seçkin örneklerinin seslendirileceği bu anlamlı konsere davet etti.