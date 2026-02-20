Bursa'da İnegöl Belediyesi Okullar Arası Spor Festivalinde oryantiring branşı turnuvası sona erdi. 6 ayrı kategoride 41 okuldan 177 öğrencinin mücadele ettiği yarışmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor. 14 farklı branş ve 73 kategoride yaklaşık 500 takımın mücadele ettiği organizasyonda, 12-18 yaş arası toplam 3 bin 500 öğrenci sporun birleştirici gücüyle buluşuyor.

6'NCI BRANŞTA DA YARIŞMALAR TAMAMLANDI

Şubat ayında başlayan ve büyük bir çekişmeye sahne olan festivalde bugüne kadar; basketbol, satranç, dart, güreş ve spor tırmanış olmak üzere 5 branş sona erdi. Ramazan ayı öncesi son olarak oryantiring branşında da turnuva tamamlandı. Oryantiring müsabakalarında öğrenciler hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de yön bulma becerilerini sergiledi.

41 OKULTAN 177 ÖĞRENCİ ORYANTİRİNG TURNUVASINDA MÜCADELE ETTİ

Oryantiring yarışmaları 6 ayrı kategoride düzenlendi. Küçük Kızlar kategorisinde 7 okuldan 28 öğrenci, Küçük Erkekler kategorisinde 6 okuldan 26 öğrenci mücadele etti.

Yıldız Kızlar kategorisinde 6 okuldan 26 öğrenci, Yıldız Erkekler kategorisinde ise 8 okuldan 34 öğrenci parkurda ter döktü. Genç Kızlar kategorisinde 5 okuldan 25 öğrenci yer alırken, Genç Erkekler kategorisinde ise 9 okuldan 38 öğrenci yarıştı. Böylece toplamda 41 okuldan 177 öğrenci oryantiring branşında festival heyecanını yaşamış oldu.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Kupa ve madalyalarını alan öğrenciler, verdikleri büyük mücadele sonucunda başarıya ulaşmanın gururunu yaşadı.