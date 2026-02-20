Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni bakanların yardımcıları değişti... 5 ile yeni Vali atandı

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi deplasmanda 63-70'lik skorla kazanan Büyükşehir Basketbol, taraftarının desteğini de arkasına alarak iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle grubunu lider bitirip, Play-Off oynamayı garantileyen Büyükşehir Basketbol, taraftarı önünde galibiyet mücadelesine çıkacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı taraftarlar ücretsiz olarak takip edebilecek.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'ndeşampiyonluk yolunda ilerleyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 21 Şubat Cumartesi günü Kütahya BSK'yı konuk edecek.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde grubunu lider bitirmeyi garantileyen Büyükşehir Basketbol takımı 21 Şubat Cumartesi günü Kütahya BSK'ı ağırlayacak. Saat 20.00'da oynanacak mücadeleyi taraftarlar ücretsiz olarak takip edebilecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.