Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde basketbol branşı müsabakaları tamamlandı. Yıldız ve gençler kategorisinde 16 okul takımı ve toplam 192 öğrencinin yer aldığı müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivalinde heyecan sürüyor.

14 farklı branş ve 73 kategoride yaklaşık 500 takımın mücadele ettiği turnuvalarda 12-18 yaş arası toplamda 3.500 öğrenci müsabakalarda yer alıyor.

Şubat ayında basketbol branşıyla başlayan turnuvada potada büyük çekişmeye sahne olan maçlar tamamlandı. Final müsabakalarının ardından ödüller törenle sahiplerine teslim edildi.

YILDIZLARDA ŞAMPİYON KOSOVA KOLEJİ

15 gün süren basketbol branşı müsabakaları yıldız ve gençler olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Toplam 16 okul ve 192 öğrenci müsabakalarda yer aldı.

Yıldız erkek kategorisinde 10 okul takımının yer aldığı 16 maç sonucunda finalde rakibi Kocatepe Ortaokulu'nu mağlup eden Kosova Koleji 1'inci oldu. Kocatepe Ortaokulu 2'nci, İstaş Kentaş Ortaokulu 3'üncü ve Okyanus Koleji turnuvayı 4'üncü olarak tamamladı.

GENÇLERDE ŞAMPİYON FEVZİ BAŞARAN

Genç erkekler kategorisinde ise 6 okul takımı 8 maç oynadı. Finalde Şehit Fevzi Başaran ile Naire Çikayeva karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Fevzi Başaran 1'inci olurken, ⁠Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 2'nci, ⁠Kosova Koleji 3'üncü ve ⁠Hacı Sevim Yıldız-1 4'üncü oldu.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER KUPA VE MADALYALARINI TÖRENLE ALDI

Final müsabakalarının ardından salonda ödül töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile Milli Eğitim Şube Müdürü Cavit Yakşi de törene katılarak dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim ederek tebriklerini ilettiler.