İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları açıldı. 3-13 yaş arası çocukların sporla buluşacağı yeni eğitim dönemi 21 Şubat'ta başlayacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ve Spor İstanbul'un 2020 yılından beri organize ettiği İBB Spor Okulları'nda yeni eğitim dönemi için kayıtlar açıldı.

21 Şubat'ta başlayacak ve iki ay sürecek yeni eğitim döneminde 3-13 yaş arası çocuklar, 40'tan fazla tesiste ve 16 farklı branşta eğitim alabilecek.

Branşında uzman ve sertifikalı eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerde çocuklara spor alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra geleceğin profesyonel sporcuları da keşfedilecek. Çocuklar eğitim aldıkları branşta başarı göstermesi halinde gelişim gruplarına seçilecek ve Gelişim Ligi Finalleri'ne katılacak. Profesyonel kulüplerden gözlemcilerin de takip ettiği Gelişim Ligi'nde performansıyla dikkat çeken çocuklar, kulüplerden davet alabilecek.

2020'den bu yana gelişim gruplarına dahil edilen 6 bin 159 çocuğun yaklaşık bini, 116 farklı profesyonel ve amatör kulübün altyapısına seçildi.

BİLİMSEL TESTLERLE SPORCU KARNESİ HAZIRLANIYOR

İBB Spor Okulları'nda Çocuk Koruma Programı çerçevesinde çocuklar güvenli bir ortamda spor yapma fırsatı buluyor. Ayrıca eğitim dönemi esnasında çocukların fiziksel gelişimleri bilimsel testlerle ölçülüyor, sporcu karneleri hazırlanıyor ve uygun branşlara yönlendirmeler yapılıyor.

Kayıt dönemi ve kontenjanlara dair tüm detayların spor.istanbul/spor-okullari/ adresinde bulunabileceği İBB Spor Okulları'nın yeni dönemi için kayıt ücreti 300 TL olacak.

Kayıt dönemi 11 Mart'ta kapanacak.