Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Okullar Arası Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası sona erdi. 48 takım ve 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, kazanan kardeşlik oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullarda spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla Okullar Arası Kardeş Pası Basketbol Şampiyonası düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda 48 takım ve 300 öğrencinin katılımıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Kardeş Pası turnuvasına basketbol tutkunu gençler yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada kazanan yine kardeşlik oldu.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı organizasyon 3x3 sokak basketbolu şeklinde gerçekleştirildi. Şampiyonada her takım 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 oyuncu ile sahaya çıkarken, gençler pota altında hünerlerini sergileyerek adeta şov yaptı. 2 gün süren ve eleme usulü ile yapılan turnuva, gençlerin basketbol tutkusunu yansıttığı ve yeteneklerini sergilediği bir sahneye dönüştü.

Şölen havasında geçen turnuvada final maçlarının ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon takım 6 bin TL, ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL tutarında spor hediye çekinin sahibi oldu. Takımlara kupa ve ödülleri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından takdim edildi.