Kocaeli'de gençleri spora yönlendirmek amacıyla kenti yeni spor tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre önemli bir spor tesisini daha kazandırıyor. Bu kapsamda Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde 'Gölcük Spor Kompleksi' için ilk kazma vuruldu.

Bu kapsamda Gölcük İhsaniye Mahallesi Stat Caddesi ile 430 Sokak arasında kalan eski futbol stadı alanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir spor kompleksi inşa edilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde ilk olarak inşaat alanında hafriyat kazısına başlandı.

FİFA STANDARTLARINDA DOĞAL ÇİM SAHA

Modern alt ve üst yapıya sahip olacak spor kompleksi proje kapsamında 1 adet 68x105 FİFA standartlarında doğal çim saha, 1 adet 45x90 FİFA standartlarında sentetik çim saha, 1 adet doğal çimli güreş antrenman merkezi, 1 adet sentetik çimden kaleci çalışma alanı ve 2 bin 795 metrekare büyüklüğünde spor salonu inşa edilecek.

Birçok spor branşında hem sporculara hem de vatandaşlara hizmet verecek olan Gölcük Spor Kompleksi, bölgeye değer katacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında sahanın yanına 715 kişilik tribün inşa edilirken, vatandaşların park sorunu yaşamaması için 103 araç kapasiteli otopark da kazandırılacak.