Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, Sakaryaspor'a ve Türk futboluna sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Küçük yaşlardan itibaren altyapıda eğitim gören 2012 doğumlu Ömer Toprak Sevda ve 2013 doğumlu Yiğit Asaf Demirkır, U14 Milli Takım'dan davet aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen genç yetenekler, Türk futbolunun geleceğine umut olmaya devam ediyor.

Yiğit Asaf Demirkır ve Ömer Toprak Sevda, sergiledikleri başarılı performansla U14 Milli Takım daveti alarak hem Sakaryaspor hem de şehir adına büyük bir gurur yaşattı.

AY YILDIZLI FORMA ALTINDA BAŞARILAR

Milli takımın hazırlık kamplarına dahil olacak genç sporcular için Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Genç sporcularımız Yiğit Asaf Demirkır ve Ömer Toprak Sevda gösterdikleri performanslarla U14 Milli Takımımızdan davet almışlardır. Genç sporcularımızı tebrik ediyor, Ay yıldızlı forma altında üstün başarılar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.