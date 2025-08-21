Akademisyen ve fikir adamı Prof. Dr. Sadettin Ökten, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Medeniyet Tasavvuru ve Kimlik” konulu söyleşi programı için İnegöl’e geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Akademisyen, fikir adamı ve yazar unvanlarına sahip Prof. Dr. Sadettin Ökten’in konuşmacı olarak katıldığı “Medeniyet Tasavvuru ve Kimlik” konulu söyleşi programı düzenledi.

Çarşamba günü 15.00’da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşi programı, ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonu tamamen dolduran vatandaşların yanı sıra söyleşi programı sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanarak daha fazla kitleye erişmesi sağlandı. Canlı yayını da çok sayıda kişi takip etti.

İNSANA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ

Söyleşi programının açılışında vatandaşlara yönelik bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Çok değerli Prof. Dr. Sadettin Ökten hocamızı şehrimizde ağırlıyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir şahsiyet. Biz de bugün şehrimiz adına istifade etmek adına kendisini davet ettik. Belediyecilik olarak çok şeyler yapılıyor olabilir. Şehirleşme adına eksiklerimiz vardır, iyi yönlerimiz vardır. Bizler İnegöl Belediyesi olarak iyi bir kurum olduğumuzu düşünüyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Eksik yönlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu da aslında bizleri çok dinamik tutuyor. Cenabı Allah bizlere akıl nimeti verdi ve akıl etmez misiniz diye buyurdu. Dolayısıyla bunu çok daha iyi kullanmak adına ciddi bir çaba içerisindeyiz. Evet sahada belki istediklerimizi tam olarak yansıtamıyor olabiliriz. Bazen Büyükşehir kanunu, bazen ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi diyerek bazı şeyleri anlatmak durumunda kalıyoruz ama işin hülasası iyi bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Ve bunun içerisinde de en önemli kısmı insana yatırım yapmak istiyoruz. Biz bu şehirleri altınla da kaplasak, en güzel yapıları da yapsak içinde insan unsuru eksik olduğunda bir şeyler eksik kalmış olacak” dedi.

DİNLEYİCİLERİN ZİHNİNDE KALICI İZLER BIRAKTI

Başkan Taban’ın ardından sahneye Prof. Dr. Sadettin Ökten çıktı. Prof. Dr. Sadettin Ökten, düşünce dünyasını besleyen derin anlatımları ve hayatın içinden verdiği örneklerle yaklaşık 1 saat süren söyleşide dinleyicilere ufuk açıcı mesajlar sundu. Kültür, medeniyet ve insan üzerine geliştirdiği fikirlerle dikkat çeken Prof. Dr. Sadettin Ökten, konuşmasında teoriyi pratiğe bağlayan örneklendirmeleriyle katılımcılara yeni perspektifler kazandırdı. Kimlik ve medeniyet tasavvuru diye bir başlık koyduklarını anımsatan Ökten, bu kimlik ve medeniyet meselesinin kendisinin uzun yıllardan beri zihninde, gönlünde olan bir problem olduğunu ifade etti. Medeniyet tasavvuru ve kimlik ekseninde şekillenen söyleşide, tarihsel bir perspektifle bireyin ve toplumun zihni inşasına dair çarpıcı analizler sunan Prof. Dr. Sadettin Ökten, konuşmasında medeniyet kavramını sadece fiziki unsurlar üzerinden değil, anlam dünyası ve değerler ekseninde ele aldı. Kimliğin bu bağlamda nasıl şekillendiğini de etkileyici örneklerle ortaya koydu. Derinlikli anlatımıyla medeniyetin sadece bir yapı değil, bir iddia ve anlam meselesi olduğuna dikkat çeken Ökten, kimlik inşasının da bu anlam çerçevesinde şekillendiğini ifade etti. Söyleşi boyunca medeniyet ve kimlik ilişkisini hem bireysel hem toplumsal düzlemde irdeleyen Prof. Dr. Sadettin Ökten, tarihsel örnekler ve düşünsel çözümlemelerle dinleyicilere güçlü mesajlar verdi. Akademik birikimini sade ve anlaşılır bir dille aktaran Ökten, örneklerle zenginleştirdiği anlatımıyla dinleyicilerin zihninde kalıcı izler bıraktı.