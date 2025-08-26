Bursa'da İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin İnegöl Ticaret Sanayi Odası ve Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı iş birliği protokolünün ardından istihdama yönelik ortak adımlar atılmaya başlandı. İstihdam Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin ilk olarak İstihdam Ofisi olarak hayata geçirdiği ve yeni dönemde Kariyer ve İstihdam Merkezi olarak hizmetine devam eden merkez, İnegöl’ün istihdam planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

Bu alanda farklı kurumlarla iş birliğini de sürdüren Kariyer ve İstihdam Merkezi, Temmuz ayında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Uludağ Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Kariyer ve İstihdam Merkezi bugün itibariyle; İstihdam Danışmanlığı, Kariyer Gelişim Hizmetleri, Meslek Edindirme Programları, Staj ve Genç İstihdam Programları, Girişimcilik Danışmanlığı, Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri, Toplu Alım Programları, Kariyer Günleri, Kadın İstihdamı ve Kariyer Destek Programları ve Toplumsal Eğitim, Gelişim ve Farkındalık Programları alanlarında hizmetini sürdürürken, bir yandan da oluşturulan İstihdam Koordinasyon Kurulu ile şehrin istihdamına katkı sağlayacak adımları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İSTİHDAM KOORDİNASYON KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

İTSO ve Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında İnegöl’de istihdam adına neler yapılabilir konusunda çalışmalarını yürüten İstihdam Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay Başkanlığında yapılan toplantıya; Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zerrin Fırat, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Sezer Volkan Öztürk, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yalçın Ertaş, İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan ve İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeli Dr. Sezgin Koyun katıldı.

Toplantıda şehrin istihdamına yönelik atılacak adımlar ve izlenecek yöntemler üzerine görüşmeler yapıldı. İstihdam Koordinasyon Kurulunun ilk toplantısında; kariyer günü planlamaları, işyeri uygulama eğitimi, kadın girişimciliği ve istihdam, KİMO tanıtımı ve işveren iş birliği konularında istişarelerde bulunuldu.

Bu arada önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek etkinlik ve iş birliklerine dair görüş alışverişinin devam edeceği ifade edildi.