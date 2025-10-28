29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıldönümü kutlamaları, bugün 13.00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı.

BURSA (İGFA) - 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 102'nci yılını kutluyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de bugün itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yoğun yağmurla beraber coşkulu bir şekilde başladı. Resmi törenler bugün 13.00'da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreniyle start aldı.

Çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sırasıyla; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin burada sona erdi.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU 2 GÜN SÜRECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün ve yarın devam edecek. Bugün 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek Rıdvan Sayın Cumhuriyet Bayramı Özel Konserinin ardından, 29 Ekim Çarşamba sabahı ise 10.00'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayacak kutlamalar, akabinde ilçe stadında yapılacak geçiş törenleriyle devam edecek. Akşam 18.30'da ise İnegöl AVM kavşağından başlayıp Atatürk Anıtına kadar sürecek Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş sonrası anıt alanında İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibinin 'Cumhuriyetin İzinde Halk Dansları Müzikali' gerçekleştirilecek.