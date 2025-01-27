Bursa İnegöl Belediyesi’nin 2 haftalık sömestr tatili için çocuklara tatili doya doya yaşatacak birbirinden güzel Tatil Şöleni etkinlikleri, yoğun katılımla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Çocukların keyifli vakit geçirmesi ve kültür-sanatla buluşması amacıyla hazırlanan etkinlikler büyük ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Tatil Şöleni etkinlikleri kapsamında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Eğlenceli Bilim Partisi” etkinliği çocuklarla buluştu. Çocukların bilimi eğlenerek keşfetmesine olanak sağlayan bu etkinlik, hem öğrencilere hem de ailelere keyifli anlar yaşattı.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Programda çocuklarla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çocuklarımızı kültür sanat etkinlikler buluşturmaya devam edeceğiz diyerek, "Amacımız, çocuklarımızın tatil süresince hem eğlenmeleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar yakalamalarını sağlamak. İnegöl Belediyesi olarak çocuklarımızın sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda gelişimlerini destekleyen etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilim şovları, interaktif deneyler ve çeşitli eğlenceli etkinliklerle zenginleşen programda çocuklar hem öğrenmenin hem de tatilin tadını doyasıya çıkardı. Tatil Şöleni kapsamında İnegöl Belediyesi’nin farklı yaş gruplarına hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri yarıyıl tatili boyunca devam edecek.