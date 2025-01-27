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Tören; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.

Anma törenine; şehidin ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

26 Ocak 1999 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Kocaeli Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde terörle mücadelede şehit olan kahraman asker unutulmadı.