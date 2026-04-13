Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnegöl'de düzenlenen operasyonda on binlerce kaçak sigara ve yüklü miktarda tütün ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüpheliye ait ev ve işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 15 bin 380 adet paketlenmiş içime hazır sigara, 8 bin 400 adet sarı filtreli sigara, 8 bin 800 adet boş makaron ve 22 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

