AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kısa aralıklarla 3,5 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında, Demre ilçesine yaklaşık 55 kilometre mesafede peş peşe iki deprem kaydedildi.

İlk deprem saat 08.43'te 3,5 büyüklüğünde ve 26 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu sarsıntıdan yaklaşık 5 dakika sonra, saat 08.48'de aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü.

Depremlerin yerin derinliklerinde meydana gelmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yetkililer gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.