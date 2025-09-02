2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum sürecini desteklemek amacıyla Bursa'da da düzenlenen Uyum Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen açılış etkinliği, bugün Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlkokulunda yapıldı.

Etkinliğe; Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çınar ve Nilüfer İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdullah Şahin katıldı.

Öğretmenler Odasında düzenlenen buluşmada Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Eğitim süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunurken, öğretmenlerin yeni dönem hazırlıklarını ve beklentilerini dinledi. Spor salonunda ve okul bahçesinde öğrenciler için eğlenceli fiziksel etkinlikler düzenlenirken, hareketli oyunlar ve spor aktiviteleriyle öğrencilerin enerjilerini atması sağlandı.

Okulda İngilizce öğretmenleri için düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Hizmet İçi Eğitim Programına da katılan İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ahmet Alireisoğlu, katılımcılara başarı dileklerini ileterek yabancı dil eğitiminde yeni dönemin verimli geçmesini temenni etti. Müdür Alireisoğlu, yaptığı değerlendirmede öğrencilerin eğitim hayatına güvenle adım atmaları için uyum haftasının büyük önem taşıdığını söyledi.