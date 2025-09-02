Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki heyet, ülkenin yeniden inşa ve ihya sürecinde destek çalışmaları kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a bugün bir ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko havaalanında karşıladı ve ardından resmî bir görüşme gerçekleştirdiler.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmasında Suriye'de insan haklarının teminat altına alınması, barışın ve siyasi istikrarın sağlanmasından dolayı memnuniyet duyacaklarını dile getirerek, "Buradaki iç savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize Türkiye'de ensar mantığıyla ev sahipliği yapmak konusunda halkımız seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda çok hassas bir tavır sergiledi. Elimizden geldiğince misafirlerimize, Müslüman kardeşlerine yakışır bir şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada bağımsızlığın temin edildiği devrimden en az Suriye'deki kardeşlerimiz kadar Türkiye'deki kardeşleriniz de mutlu oldular." diye konuştu.

Bakanlığın rsmni internet sitesinde yer alan habere göre Suriye hükümetinin bağımsızlık savaşındaki başarısına değinen Bakan Tekin, bundan sonraki süreçte Suriye'nin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir devlet olarak varlığına devam etmesi ile insan haklarının güvence altına alındığı bir ortamın kurulması noktasında Türkiye'nin desteğinin süreceğini söyledi.

Bakan Tekin, "Biz Türkiye olarak komşumuzun güçlü olmasından güçleneceğimize inanıyoruz. Bölgede güçlü bir ülke olarak varlığınız konusunda üstümüze ne düşerse yapacağız. Uzun yıllar bir arada yaşamış toplulukları temsil ediyoruz ve 2011'den sonra yaşanan süreçte bu aramızdaki bağlar daha da güçlendi. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu güçlenen ilişkileri daha sağlam bir zemine oturtmak, Suriye'nin güçlenmesi için üstümüze düşenleri yapmak konusunda kendimizi ifade etmek için buradayız." dedi.