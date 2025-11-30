Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Meydan Kadınların' sloganıyla yürüttüğü dayanışma pazarı bir kez daha Heykel Orhangazi Parkı'nda kuruldu. Kadınların ürettiği el işi ürünler ile yöresel tatların sunulduğu etkinlik, hem renkli görüntüler oluşturdu hem de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - 'Geçinen ve Gülümseyen Bursa' vizyonu doğrultusunda emek veren kadınları her zaman destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Meydan Kadınların' projesiyle kadın emeğini görünür kılmaya ve ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Proje kapsamında birçok el sanatı ürünü ve yerel lezzet Orhangazi Parkı'nda kurulan stantlarda yerini alırken, park gün boyunca büyük ilgi gördü.

Dernek ve kooperatif temsilcileri, kadınların üretime katılımını artıran bu tür organizasyonların değerini vurgulayarak, her alanda kendilerine destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.