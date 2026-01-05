Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi olan 'Yeşil Bursa' kimliğini yeniden güçlendirmek ve 'Deniz Kenti' özelliğini daha görünür kılmak amacıyla kapsamlı çevre ve yeşil alan yatırımlarını hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Yaklaşık 11 bin kilometrekare yüzölçümünün yüzde 45'i orman ve yüzde 34'ü tarım alanı olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle tekrar yeşile bezeniyor.

2025 yılında kente 244 bin metrekareden fazla yeni yeşil alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü aracılığıyla 9,7 milyon metrekare park, bahçe ve yeşil alanın düzenli bakımını yaptı. 36 bin 937 ağacın ve 402 bin 117 metrekare çalı miktarının budaması yapılırken 1510 adet kent mobilyası, 37 takım oyun grubu ve 117 takım spor aletinin de montajı yapıldı. Kentin farklı noktalarına 2 milyon 529 bin 658 adet çiçek, 334 bin 209 adet bitki ve 120 bin 112 adet gül dikildi.

MUDANYA'DAN YENİŞEHİR'E ÇALIŞMALAR TAM GAZ

Mudanya İstasyon Caddesi modern bir çehreye kavuşturularak halkın kullanımına sunuldu. Samanlı Kavşağı'nda yeşil alan düzenlemesi ve sulama sistemi tamamlanırken, Hanlar Bölgesi'nde 3. etap sert zemin - otopark alanlarında bitki dikimi ve yeşil alan düzenleme işlemleri tamamlandı. İznik Orhaniye Mahallesi Hasan Terzi Parkı ve Çocuk Oyun Sokağı'nda yeşil alan düzenlemeleri bitirildi. Balkan Bölge Parkı, Ata bulvarı- İzmir Dönüş Yolu Dinlenme Parkı çevre düzenlemesi, Yenişehir Yolören Köyü mesire alanı düzenlemesi, 11 Eylül Bulvarı ve Ankara Bulvarı yüksek bordür imalatı çalışmaları ise devam ediyor.

SAHİLLERDEKİ KALİTE YÜKSELİYOR

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak ve deniz kenti özelliğini daha fazla öne çıkarmak amacıyla 115 kilometre deniz kıyısı ile 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü aracılığıyla sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor.

170 personel 45 araçla her gün düzenli olarak sert zemin, kumluk alan ve kordon temizliği yapıldı. 2025 yılında sahillerden 4 milyon 868 bin 250 kilogram, deniz yüzeyinden ise 22 bin 620 kilogram çöp toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi. Mevsimsel olarak özellikle yaz aylarında gözlenen ve yoğun yosun birikmelerinin oluşturduğu kirliliklerin temizliği yapıldı. Yüzme sezonunda plajların hazırlanması aşamasında kullanılacak olan araç ve ekipman ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışma yapıldı. Eksik olan duş, kabin, çöp kasnağı gibi ihtiyaçlar karşılanırken, mevcut olanların bakım ve onarımı yapıldı. Plajlarda kum eleme aracı ile kum nakli ve tesviyesi gerçekleştirildi. Yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde plaj kullanımı sayısında artış sağlandı.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İznik İnciraltı Halk Plajı, Karacabey Kurşunlu Halk Plajı ve Karacabey Malkara Plajı'nın ardından Mudanya Eşkel Halk Plajı'na da Mavi Bayrak kazandırılarak Mavi Bayraklı plaj sayısı 4'e yükseldi. Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Projesi'nde ÇED süreci son aşamaya geldi.

Marmara Denizi'nin ekolojik yapısını mercek altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin tespiti, azaltılması, biyoçeşitliliğin tespiti ve ileride yapılacak projelerde kullanılmak üzere yaklaşık 30 noktada dalgıçlar aracılığıyla deniz dibi görüntülemesi yaptı. Çalışmalarla deniz kirliliğinin tespiti ve azaltılması hedeflenirken, ekosistem içindeki biyoçeşitlilik incelenerek kayıt altına alındı. Sonuçlar, 2017 yılında yapılmış benzer çalışmayla da karşılaştırılarak denizlerde yapılan projelerin etkinliği gözlendi.

DAHA ESTETİK BİR BURSA

Bursa'nın daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ise, kentin estetik görünümünü iyileştirmek amacıyla ana arterlerde ve meydanlarda gece gündüz demeden temizlik çalışmaları yürüttü. Yönetmeliğe uymayan, Türkçe olmayan, görüntü kirliliğine neden olan izinsiz tabela, afiş ve totemlerin kaldırılmasıyla, kent daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Ana arterlerdeki planlı temizlik çalışmaları, duvar yazıları ve kağıt afişlerin kaldırılması gibi çalışmalarla Bursa'nın daha yaşanabilir, estetik ve temiz bir kent olması yolunda önemli katkı sağlandı. Ana arterlerde kaza sonrası ani müdahale çalışmaları da titizlikle yürütüldü. Kentin muhtelif yerlerinde, estetik açıdan kötü görünüme sahip olan yıpranmış duvarlar, saha dolapları, metal aksam, korkuluklar, köprülü kavşak, alt geçit üst geçit gibi yapılarda, tespitler ve talepler neticesinde tasarım ve boyama çalışmaları yapıldı. 72 sanatçının katılımıyla Altınşehir Mahallesi Müzeyyen Senar Caddesi ve Hipodrom duvarlarında 2025 Grafiti Şenliği gerçekleştirildi.

'YEŞİL, BEYAZ, MAVİ ŞEHİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın tekrar 'Yeşil' kimliğine kavuşması için doğa ve çevre yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Gelecek nesillerin nefes alabilmesi için kenti yeniden ağaçlarla donatacaklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için çalışmaya devam edeceğiz. Bursamız dört mevsim turizm imkânına sahip bir kenttir. Bu potansiyelimizi daha fazla ortaya çıkarmalıyız. Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. 'Yeşil, beyaz, mavi şehir' hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz' dedi.