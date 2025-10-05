Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık Belediyesi, Teras Kantin & Kafeterya projesiyle sosyal belediyecilikte çıtayı yükseltti. Öğrenci dostu ekonomik fiyatlarla hizmet veren kafeterya, sucuklu tost + ayran menüsünü 100 TL, poğaça + çay menüsünü 20 TL'ye sundu.

BURSA (İGFA) - Harmancık Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Teras Kantin & Kafeterya projesini hizmete açtı.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan liderliğinde başlatılan proje, uygun fiyatlı menüleriyle vatandaşların bütçesine katkıda bulunurken, sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖĞRENCİ VE HALK DOSTU HİZMET

Teras Kantin & Kafeterya, özellikle öğrenci misafirhanesinde kalan gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hitap ederken, Belediye Halk Kasabı'nın yüzde 100 dana etinden üretilen sucukla hazırlanan tost + ayran menüsü 100 TL, eko turizm tesislerinde üretilen taze poğaça + çay ise 20 TL'den sunuluyor.

Kantin 08:00-16:00 saatlerinde, kafeterya ise 16:00-00:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

BAŞKAN ARIKAN: İHTİYACI KARŞILADIK

Harmaqncık Belediye Başkan Haşim Ali Arıkan, öğrencilerin ekonomik şartlarda kaliteli gıdaya ulaşabilmesi için bu projeye ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Belediyemizin üretim gücünü kullanarak bu eksikliği giderdik. Gençlerimiz hem uygun fiyatlarla doyacak hem de sosyal alanlarımızdan faydalanacak' dedi. Belediyenin öğrenci misafirhanesinde kalan gençlerle eko turizm tesislerinde bir araya gelen Başkan Arıkan, kaynaşma toplantısında öğrencilerin taleplerini dinleyerek, başarı dileklerini iletti ve desteklerinin süreceğini duyurdu.