Bursa’nın Harmancık ilçesinde iki gün önce başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, köylüler de traktörlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa’nın Harmancık ilçesinde 26 Temmuz 2025 tarihinde başlayan orman yangını ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter ve uçaklarla havadan su desteği sağlanıyor.

Alevlerin hızla yayıldığı ormanlık alanda, söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Bölge halkının da yangına karşı seferber olduğu mücadelede, Harmancık köylüleri, traktörlerle su taşıyarak ve ekiplere lojistik destek sağlayarak söndürme çabalarına katkı sunuyor.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, vatandaşların da dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı önlem almaları çağrısında bulundu.