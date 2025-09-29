Bursa’da itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman destekleriyle sürekli güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, dağ ilçelerinden Harmancık'ta tam donanımlı yeni itfaiye hizmet binasını faaliyete geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınlardan doğal afetlere kadar her alanda fedakarca mücadele eden itfaiye teşkilatına yeni bir merkez daha kazandırdı. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yangınlara daha kısa sürede müdahale edip olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Harmancık’ta yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete aldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık’a modern itfaiye hizmet binası kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İtfaiye teşkilatının 311 yıldır halka hizmet ettiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, itfaiye birimini her geçen gün bilimsel veriler ışığında yenilediklerini ve güçlendirdikleri belirtti. Yangına anlık ve doğru müdahalenin önemli olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu sene birçok orman yangını oldu. 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kaybettik. Ormanla birlikte oradaki canlılar da yok oldu. Halkımızın artık anız yakma işlemini bırakmasını istiyoruz. Yangınların birçoğu insan hatalarından dolayı çıkıyor. Çevreye plastik veya cam atmayalım. Doğada kirlilik oluşturmak insanoğluna yakışmıyor. Doğayı temiz tutmak, yangın riskini de ortadan kaldıran bir durumdur. Evlerimizde veya işyerlerindeki elektrik tesisatını kontrol ettirelim. Bacalarımızı temizlettirelim. Alacağımız tedbirlerle yangınları azaltabiliriz” dedi.

Bursa itfaiyesini ekip ve ekipmanlarla güçlendirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, yeni merdivenli itfaiye araçlarının yakın zamanda filoya katılacağını belirterek, "İlave de olacak. Özellikle orman köylerimizden başlayarak traktör arkası yangın tankeri dağıttık. Tankerlerin son yangınlarda ne kadar etkili olduğunu hep birlikte gördük. Köylülerimizin her birine teşekkür ediyorum. Orman yangınlarının söndürülmesi için inanılmaz mücadele ettiler. Bursa, son yangınlarda birlikteliğin gücünü gösteren örnek şehirlerden bir tanesidir. 311 yıl boyunca itfaiye teşkilatına hizmet edip hayatını kaybedenlere ve son orman yangınlarında şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiyecilik Haftası’nı da kutluyorum. Hizmet binası Harmancık’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ise, Harmancık’a güzel bir hizmet binası kazandıran Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Orman yangınlarında itfaiyeciliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Başkan Arıkan, orman yangınlarında kaybettiğimiz şehitleri de rahmetle anarken, hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında hizmet binasının kurdelesi protokol üyeleriyle birlikte kesildi.