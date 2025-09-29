İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sürdürülebilir Bir İzmir” vizyonu doğrultusunda hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez büyükşehir düzeyinde uluslararası GRI (Global Reporting Initiative) standartlarında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ve 2025 yılı hedeflerini ortaya koyan raporun tanıtımı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Tanıtım toplantısına Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, belediye iştiraklerinin yönetim kurulu başkanları ile genel müdürleri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu İzmir’in tüm kamusal hizmet alanlarında yenilikçi uygulamalara liderlik etmek, yüksek yaşam kalitesi ve kapsayıcı toplumsal refah sağlamak, iklim krizine dirençli ve kaynaklarını etkin kullanan bir kent yaratmak için önemli bir belge niteliği taşıyor.

TUGAY: ÇALIŞMALAR 2024 YILINDA BAŞLADI

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumsal yapılarını içeren bu raporun çalışmalarının 2024 yılında başladığını kaydetti.

Sürdürebilirlik konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Tugay, “İzmir’in ve dünyanın geleceğini düşünerek önemli adımlar atıyoruz. Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, ekosistem bozuluyor, iklim krizi derinleşiyor. Susuzluktan ağaçlar kuruyor, denizlerimizde ne eskisi gibi balık var ne de eskisi kadar gıda, su bulabiliyoruz. Daha güzel bir gelecek için bu yolu yürüyoruz” dedi.

Besin israfının dahi karbon emisyonuna etki ettiğini kaydeden Başkan Tugay, “Mümkün olduğunca yerel ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Çünkü ürünler bize ulaşana kadar enerji ve yakıt harcamasına neden oluyor. Çok ağır karbon emisyonu yükleriyle geliyor. İklim dostu, yaşam dostu beslenmeyi tercih etmeliyiz” diye konuştu.

ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK ANLAYIŞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

GRI sistemine eklenerek onayı alınmış rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını gözler önüne seriyor. Rapor, belediyenin sadece kurumsal performansını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonuna dahil olan ve AB üyesi şehirler dışında “misyon etiketi” almaya hak kazanan ilk şehir olan İzmir’in misyon kent hedefine önemli katkı sağlıyor. Raporun makro hedefi ise, sürdürülebilirlik anlayışının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısından başlayarak günlük hayatta davranış değişikliğine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına dönüşmesini sağlamak.