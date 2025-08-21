İstanbul’un Kilyos sahilinde yer alan Goga Beach, 23-24 Ağustos tarihlerinde sporu, eğlenceyi ve sosyal kaynaşmayı bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de bir ilk olan erkek beach flag turnuvası, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan erkek beach flag turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Boğaziçi, İTÜ, Sabancı, Koç, Cerrahpaşa, Bahçeşehir ve Yeditepe üniversitelerinden 130 sporcunun katılacağı etkinlikte kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 takım sahada mücadele edecek.

FLAG FOOTBALL VE AMERİKAN FUTBOLU CAMİASI BİR ARAYA GELİYOR

Turnuva, sadece spor açısından değil, flag football ve Amerikan futbolu camialarını birleştiren sosyal bir platform olarak da öne çıkarken, katılımcılar, sahada takım turnuvalarının yanı sıra ikinci sahada düzenlenecek 1’e 1 müsabakalarla bireysel yeteneklerini de gösterecek.