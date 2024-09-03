Gürsu Belediyesi, hizmete açtığı Kent Park içinde yer alan Etkinlik Evi’nde ilçenin çocukları için birbirinden farklı etkinlikler ve atölyeler düzenliyor. Çocukların hayranlıkla takip ettiği etkinlikler Cuma günleri açılan özel mekanda onlara sunuluyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi bir süre önce hizmete açtığı Kent Park’ı çok yönlü proje ve içeriklerle ilçe halkı ile buluşturmaya devam ediyor.

Her hafta meyve sebze pazarı ve Gürsu Maharetli Eller Çarşısı’nın kurulduğu Kent Park içinde Etkinlik Evi olarak projelendirilen birim de hizmete başladı. İlçe çocuklarından gelen yoğun istekleri kırmayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Etkinlik Evi’nde her cuma çocuklara özel atölye ve oyun saatlerinin açılmasına da öncülük etti.

Gün boyu uzman bir eğitmen eşliğinde oyunlarla eğlenen çocuklar daha sonra da birbirinden eğitici oyunlar öğreniyor. Grup eğitimlerine bireysel oyunlar da eşlik ediyor. Hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar Etkinlik Evi’nden son derece mutlu olduklarını söylediler.

Çocukların oyununa katılıp onlarla eğlenen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Çocuklarımızın buradaki sayıları her geçen gün artıyor. İstekleri de çoğalıyor. Bu ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Onların eğlenip öğrenmeleri bizim için son derece önemli” dedi.