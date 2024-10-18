Bursa'da Gürsu Belediyesi “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi”nin 5. Dönemi başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin, Ar-Ge Müdürlüğü koordinatörlüğünde, BEBKA koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) 2023 yılı başarılı projeler kapsamında; 700 bin TL hibe desteği ve 1.043,600 TL proje bütçesiyle hayata geçirilen proje, 18 ayda tamamlanacak.

Gürsu Belediyesi, BTSO, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve BİSİAD iş birliğinde hayata geçirilen Proje kapsamında, bugüne kadar geçen 14 aylık sürede, toplamda 2000’den fazla gence ve 100’den fazla kadına ulaşıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “13-18 yaş arası gençlerimizi Dijital Oyun Geliştirme hackathonları organize ederek erken yaşta girişimcilikle tanıştırdık. 40 yaş üstü kadınların vergi muafiyet avantajı ile şirket açmadan girişimci olmalarına destek olduk. Üretmek, ekonomiye katma değer sağlamak isteyen gençlerimizin kadınlarımızın elde ettikleri başarılara şahit olmak da bizim en büyük ödülümüz” dedi. Törende, BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven’in “Dijital Rekabetin Gücü – Bursa’nın Küresel Arenadaki Rolü” konulu sunumunun ardından Akademi katılımcı seçmeleri yapıldı.

Akademi kapsamında; E-ticaret ve dijital pazarlama yetkinlikleri kazandırılacak gençlerin, kadınların istihdamının ve girişimciliğinin arttırılması, esnaf ve firmaların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor. Akademi sayesinde gençler; İlham veren söyleşiler ve eğitimler ile kendilerini keşfedecek, BTSO iş birliğinde firma eşleşmesi yaparak sektörü fark edecek ve bu firmalardaki iş-staj fırsatlarını yakalamış olacak.