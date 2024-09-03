Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 'Zafer' kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşünde Belediye Başkanı Mustafa Işık, atlı kortejin başını çekti.

Ata binerek yürüyüşü başlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, halkı selamladı. Mehteran ekibinin öncülük ettiği yürüyüşün arkasında atlı kortej yer aldı. İlçe protokolünün eşlik ettiği yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“At bizim kültürümüzün simgesidir” diyen Başkan Işık “Bu özel ve anlamlı günde de Zafer Bayramı coşkusunu yaşamayı istedik. Halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği kortejde onlarla bu duyguları paylaşmak son derece anlamlı” dedi.