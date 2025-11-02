Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek için basın açıklaması yaptı. İslam ülkelerine harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada katılımcılar, 'Kudüs bizim onurumuzdur' sloganları attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Filistin halkına yönelik süregelen İsrail saldırılarını kınamak ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etmek amacıyla Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda geniş katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına açıklamayı, İpek Yolu Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Ebubekir Armağan yaptı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gençlik dernekleri ve vatandaşın katıldığı programda, Gazze'deki soykırıma dikkat çekilerek birlik ve dayanışma mesajı verildi.

'GAZZE İNSANLIĞIN VİCDAN TESTİDİR'

Konuşmasına Filistin'de yaşanan insanlık dramına değinerek başlayan Ebubekir Armağan '7 Ekim 2023'ten bu yana 70 bine yakın Gazzeli kardeşimiz hayatını kaybetti. Binlercesi yaralandı, hastaneler, okullar, evler yerle bir edildi. Tüm dünyanın gözü önünde, sessizliğe mahkûm edilen bu vahşet, insanlığın vicdan testidir.' dedi. İsrail'in uyguladığı kuşatmayı ve sistematik saldırıları 'modern çağın en büyük utancı' olarak nitelendiren Armağan 'Gazze açık bir hapishaneye dönüştürülmüştür. Çocuklar, anneler, yaşlılar hedef alınmıştır. Buna rağmen dünya susmakta, insanlık utançla sınanmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik ve direniş çağrısı yapan Armağan 'Müslümanlar olarak yitirdiğimiz izzetimizi yeniden kazanmak, mazlumların sesi olmak zorundayız. Akan kanın durması zalimlerle yan yana durmaktan değil, izzetli bir duruşla birlik olmaktan geçer. Kudüs özgür olana, Filistin bağımsızlığını kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz.' diye konuştu.

'İSLAM ÜLKELERİ SESSİZ KALMAMALI'

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin İsrail ile diplomatik ilişkilerini sonlandırması, Filistin'e yönelik insani yardımların artırılması ve İslam ülkeleri arasında savunma iş birliği mekanizmasının kurulması çağrısında bulunan Armağan 'İslam ülkeleri bir an önce harekete geçmeli, zalimlerin değil mazlumların yanında yer almalıdır. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.Siyonist çeteyi besleyen ekonomik kaynakların kesilmesi bir insanlık sorumluluğudur. Mazlumlara dua etmek yetmez; zulme destek olan tüm mekanizmalara karşı fiili duruş sergilemek gerekir.' diye konuştu.

Gazze halkına destek veren dövizler taşıyan katılımcılar 'Kudüs bizim onurumuzdur' ve 'Gazze yalnız değildir' sloganları attı. Etkinlik, Filistin halkı için yapılan dualarla sona erdi.