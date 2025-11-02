Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarla Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'dan toplam 11 aranan zanlı Türkiye'ye iade edildi. Yakalananlar hakkında ağır suçlamalar bulunuyor.

ANKARA (İGFA) - Kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 şahıs yurda getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı, istihbarat ile KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin birlikte yürüttüğü çalışmaların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve hakklarında arama kararı bulunan 11 kişi tespit edilip yakalandı, iadeleri sağlanarak ülkeye getirildiğini duyrudu.

Operasyon kapsamında Gürcistan'dan getirilenlerden; A.A. — Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık, R.A. — Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Ö.İ. — İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme, R.O. — Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, S.V. — Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık (ulusal seviyede aranan), A.G. — Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık (ulusal seviyede aranan) 6 kişi oldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1984864365401489610

Almanya'dan getirilen Z.Y. — Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma, G.Y. — Kasten Öldürme ve E.L'nin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından arandığı, Arnavutluk'tan getirilen U.Ç.'nin Tasarlayarak Öldürme; Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma; Uyuşturucu Kullanımı/Bulundurma suçndan, Belçika'dan T.C.'nin ise Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarındn arandığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz' diyerek operasyonlarda emeği geçen birimler tebrik etti.