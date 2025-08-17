Bursa'nın Gemlik ilçesinde 118 öğrencinin katıldığı Gemlik Belediyespor'un Yaz Spor Okulu'nda 8 antrenör eşliğinde spor eğitimleri sürüyor. Belediye Başkanı Deviren, bu etkinliklerin gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağladığını belirtti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyespor Kulübü tarafından 26 Haziran'da başlayan yaz okuluna bu yıl 118 öğrenci kayıt yaptırmıştı. Yaz Spor Okulu'nda 5 antrenörün yanı sıra Gemlik Belediyespor’un kendi bünyesinde yetiştirdiği 3 genç de hocalarına destek vererek eğitim sürecine katkı sağlıyor. Böylece toplam 8 antrenör eşliğinde öğrenciler hem sporla buluşuyor hem de yaz tatillerini verimli geçirme fırsatı yakalıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, devam eden Yaz Spor Okulları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlediğimiz yaz okulu, gençlerimizi spora yönlendirmek, disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek adına önemli bir fırsat. Çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.