Bursa Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen programlarda, özel gereksinimli gençler spor yapma fırsatı buluyor. Gemlik Belediyespor Kulübü antrenörü Asiye Erman'ın yönetimindeki futbol antrenmanlarında, gençler ısınma hareketlerinin ardından top sürme, pas verme ve şut çekme çalışmaları gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Antremanı ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, gençlerle tek tek selamlaşarak, onları motive etti. Başkan Deviren, antrenman sonunda yaptığı konuşmada, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Genç yaşlardan itibaren futbol ve diğer spor dallarıyla ilgilendiğini belirten Başkan Deviren, "Toplumsal alanda huzuru sağlayan şeylerin başında sanat ve spor geliyor. Belediyespor Kulübümüz aracılığıyla her geçen gün daha fazla gencimizi sporla buluşturuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz program gibi özel çalışmalarımızda da sporu toplumun her alanına taşımaya gayret ediyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Kaynak: igf