Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar Toplantısı’nda, mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Köylerde üretim ve altyapının güçlendirilmesi için iş birliği mesajları verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı, mahallelerin sorun ve taleplerinin tartışıldığı verimli bir buluşmaya sahne oldu.

Toplantıya CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Gündoğdu ve mahalle muhtarları katıldı.

DOĞRUDAN İLETİŞİM VURGUSU

CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlarla doğrudan iletişim kurma çabasını vurguladı. Pehlivan, “Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Tözün Bingöl, sorun ve taleplerinizi birinci ağızdan dinlemek için burada. İhtiyaçlarınızı doğrudan iletebilirsiniz” dedi.

KÖYLERDE ÜRETİM VE ALTYAPI ÇAĞRISI

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köylerin giderek boşaldığına dikkat çekerek, “Köylerde üretimi desteklemeli, yaşamı cazip hale getirmeliyiz. Çocuklarımızın köyde kalması için altyapıyı güçlendirmeliyiz. Tüm köylerimizde ücretsiz internet sağlanmalı. Telefon ve internet altyapısı için ölçümler başladı. Ayrıca, köylerimizdeki su sorunu için DSİ ile defalarca görüştük,” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, muhtarların taleplerini dinlemeye geldiklerini belirterek, “Tüm notları alıp ilgili birimlerle paylaşacağız. Kırsal mahalleler için güçlü projeler yürütüyoruz. Katkılarınızı önemsiyoruz” dedi.