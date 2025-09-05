Türkiye Motosiklet Federasyonu yarış takviminde yer alan Motosurf ve Sujeti Türkiye Şampiyonaları Gemlik’te düzenlendi. Yarışmalar nefes keserken, akrobatik gösteriler de seyircilerden tam not aldı.Nur HASAN/A Gazete (BURSA İGFA)

Bursa Motosiklet Spor Kulübü’nün organizatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Belediyesi, Gemlik Kaymakamlığı katkıları ve TSYD Bursa Şubesi’nin medya sponsorluğunda Gemlik’te düzenlenen şampiyonada su sporları tutkunları üç gün boyunca bir araya geldi. Organizasyona katılan sporcular, motosurf ve su jeti kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Yoğun katılımın olduğu Gemlik yarışına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

KUPALAR PROTOKOLDEN

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupalarını Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve ilçe protokolünden aldı.

BÜYÜK DESTEKLER

Organizasyona ayrıca Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke; AZOT Dalış Kulübü; MOTOCROSS Ali Şukla, Remzi Şukla, Nalan Şukla Kavuşturan, İbrahim Kavuşturan, Yalçın Dalgıç ve Zafer Güder de destek verdi.

İŞTE DERECELER

MOTOSURF PRO SINIFI

1- Murat Yorgancılar

2- İsmail Kaptanoğlu

3- Osman Sedat Erus

MOTOSURF OPEN SINIFI

1- Behiç Ender Yorgancılar

2- Melodi Gülşen Kaptanoğlu

3- Onur Altan Tan

MOTOJET SINIFI

1- Emirhan Şimşek

2- Oğuz Kaan Begeç

3- Hakan Doğan

STOCK PRO 1 SINIFI

1- Furkan Yılmaz

2- Hüseyin Kaan Kabakçıoğlu

3- Burak Dededağlılar

STOCK PRO 2 SINIFI

1- Haşim Hacısüleymanoğlu

2- Abdülkadir Soylu

3- Mehmet Bora Aşut

DRAG YARIŞI

1- Muhammed Emin Dededağlılar

2- Kahraman Aktaş

3- Nihat Baldemir

OPEN SINIFI

1- Kahraman Aktaş

2- Muhammed Emin Dededağlılar

3- Yusuf Baki Soylu

SPARK KUPASI

1- Eser Tan

2- Batın Karakaş

3- Ali Ünal

KADINLAR

1- Ayşe Başak

2- Ayşenur Varan

3- Yeşim Kara

FLYBOARD SINIF

1- Kahraman Aktaş

2- Furkan Yılmaz

3- Uğur Piro