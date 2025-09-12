Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre, İzmir’e Ocak-Temmuz döneminde gelen turist sayısı yüzde 4,94 artarak 1 milyon 663 bin 747’ye ulaştı. Ancak Temmuz'da geçen yıla göre yüzde 3,97 düşüşle yabancı turist sayısında yüzde 14,28 azalma dikkat çekti. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İzmir’in 5 milyon turist hedefine ulaşmak için tanıtım faaliyetlerini hızlandırması ve rekabet gücünü artırması gerektiğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in 2025 turizm verileri belli oldu. Ocak-Temmuz döneminde turist sayısı yüzde 4,94 artarak 1 milyon 663 bin 747 olurken, Almanya, 260 bin 493 turistle liderliğini korudu. İngiltere (113 bin 331) ve Polonya (56 bin 767) sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İlk 10’da Hollanda, Fransa, Belçika, Azerbaycan, İtalya, İrlanda ve Rusya yer aldı.

Polonya, Belçika, Azerbaycan ve İrlanda’dan gelen turist sayısında yüzde 0,57-7,56 artış, Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya ve Rusya’da yüzde 1,14-17,44 azalma görüldü.

TEMMUZ’DA YABANCI TURİSTTE DÜŞÜŞ

Temmuz 2024-2025 karşılaştırmasında İzmir, yüzde 3,97 turist kaybı yaşadı. Yabancı turistte yüzde 14,28 azalma olurken, Türk ziyaretçi sayısı yüzde 16,40 arttı ancak kaybı telafi edemedi.

Almanya (82 bin 648, yüzde 4,08 azalma), İngiltere (30 bin 990, yüzde 9,81 azalma) ve Polonya (19 bin 198, yüzde 3,46 artış) ilk üçte yer aldı. Avusturya, yüzde 2,88 artışla (7 bin 608) ilk 10’a girerken, Rusya yüzde 40,01 düşüşle (5 bin 247) 11. sıraya geriledi.

“İZMİR’İN STABİL DURUMUNU KIRMALIYIZ”

ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir’in turizm potansiyelini değerlendirdi. “7 ayda yüzde 5 artış sevindirici, ancak Temmuz ayında yüzde 15’e yakın yabancı turist kaybı üzücü" diyen İşler, "Türk ziyaretçilerde yüzde 16,5 artış var, ama 5 milyon turist hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmalıyız.” dedi. İşler, İzmir Turizm Konseyi’nin yerel yönetim ve paydaşlarla yürüttüğü çalışmalarını överek, tanıtım ve rekabet gücünün artırılması gerektiğini savundu. İşler, “Rakiplerimizin agresif rekabetine karşı İzmir’in beklemeye tahammülü yok. Kentsel maliyetleri dengelemeli, dış pazarlarda görünürlüğü artırmalıyız" dedi.