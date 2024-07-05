Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa'da dün yaşanan sel afetiyle ilgili Odunluk Metrosu'nun Venedik'e dönmesi, kanalizasyonların taşmasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında Bursa'nın geçmişiyle sınıfta kaldığına vurgu yaptı.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in yazısı...

Bursa geçmişiyle sınıfta kaldı! Afetin faturası kime kesilmeli?

Dün Bursa için yarım saatlik süreçte kara gün yaşadı.

Yaşayan afette 30 dakikada metrekare başına 41 kilogram yağış düştü. Küresel iklim krizinin etkisi Bursa’da ciddi şekilde hissedildi.

Bursa merkezdeki birkaç caddede kanalizasyonlar taştı, Odunluk Metrosu adeta Venedik’e döndü.

Alt yapı eksikliği gözler önüne bir kez daha serildi.

Batçıklar göle döndü, işyerlerini su bastı, esnaf kendi imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri seferber oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şehir dışı programını iptal ederek Bursa’da görevinin başına geçti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Venedik’e dönen Odunluk Metrosu’nda incelemelerde bulundu.

Metroyu kullanamayan vatandaşlar, yollarda otobüs beklemek zorunda kaldı.

Ek otobüs seferi eksikliği nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Derken…

Siyasiler harekete geçti sosyal medya üzerinden…

Suçu birbirlerine atmaya başladılar.

Sorunun temeline inmemiz gerekiyor.

Odunluk Metrosu, hangi mühendisler tarafından çizildi ve yapıldı?

4 Kasım 2021’de açılan Odunluk Metrosu, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde yapılmış!

Bir metro düşünün, bu tür bir afete karşı yetersiz.

Mühendislerden tutun, o projeye kim imza attıysa hepsi sorumlu.

“Ben belediye başkanlığı yaptım, benim dönemim bitti” ile bu işler yürümüyor, yürümemeli.

On binlerce insanın mağdur edildiği olayın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalı, hesap sorulmalı.

Ülkemizin en büyük sorunu denetim mekanizmasının çalışmaması ve yaşanan mağduriyetlerde hesap sorulmaması.

Yine…

Bazı caddelerde kanalizasyonlar taştı, alt yapı yetersizliğinden kaynaklı yağmursuyu kanallarının yetersiz kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Yıllardır bütçe yöneten belediye başkanları, hiç mi bütçe ayırmadı alt yapıya?

Milyarlarca lirayı yöneten belediye başkanları, ego yapıp hizmet verilecek yere “Para yok” diyerek borçlardan elde edilen paraları nereye harcadı?

Kimlere nasıl peşkeş çekildi?

Belediyeden çıkan paranın nasıl ne şekilde çıktığı kayıt altında değil mi?

Yerel seçim sürecinde büyük yolsuzluk olarak ortaya çıkan BUSKİ’de soruşturma yapılmadı mı?

Bu işlerin üzerine gidilmesi gerekmiyor mu?

BUSKİ’de yolsuzluk iddiaları henüz 6 ay bile olmamışken, BUSKİ Genel Müdürü başta olmak üzere sorumlular halen neden görevde tutuluyor?

Gibi birçok soru işareti kafamızın bir köşesinde duruyor.

Gelelim dün yaşanan afete…

Yaşanan afetten dolayı göle dönen Bursa’da, bu durumdan kim ya da kimler sorumlu?

Henüz 3 aydan buyana görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i sorumlu tutarsanız insanlar bir taraflarıyla güler.

Odunluk Metrosu kimin zamanında yapıldı?

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde…

Projeye kimler imza attı?

Genel Sekreter, genel sekter yardımcıları, meclis üyeleri, eski Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, mühendisler…

Altyapı ile ilgili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Fen İşleri Daire Başkanı, BUSKİ Genel Müdürü, Genel Sekreter, genel sekter yardımcıları, meclis üyeleri sorumlu…

Bu afetin faturasının kesileceği kişiler ortada…

Zarar-ziyan, mağduriyet varsa ortada, bunun hesabının sorulması gerekiyor.

Yeni gelene değil, geçmişte yapmayan, yanlış yapanlardan hesap sorulmalı…

Allah, Bursamıza ve ülkemize kaldıramayacağımız afetler vermesin.

Sağlıklı ve esen kalın…