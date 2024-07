Yağız'ın Karavanı, Bir İyilik Hareketi olarak yola çıkmış, Yağız ve Yağızlara umut olmak için. Ve bugün mezuniyet fotoğrafı olmayan çocuklara umut oldu.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yağız’ın Karavanı: Bir İyilik Hareketi, Mezuniyet Şenliği’ni neşeli görüntüler ve 50’den fazla çocuğun kahkasıyla daha önce mezun olmamış, mezuniyete dahil edilmemiş özel gereksinimli çocukların mezuniyet şenliği, kep atma töreni ve kutlamalarla gerçekleştirildi.

Yağız’ın Karavanı, Yağız’ın hayata ötekileştirilmeden tutunma gayreti ile hayat bulmuş bir iyilik hareketidir. Yağız, serebral palsi teşhisi ile küçük yaşta geçirdiği birçok operasyon sonrasında karşılaştığı zorlukları aşarak, bu deneyimlerini tüm özel gereksinimli çocuk ve gençlerle paylaşmak ve mutlu anılarını çoğaltabilmek adına “Yağız’ın Karavanı, Bir İyilik Hareketi” mottosuyla çeşitli buluşmalar düzenlemekte.

Son zamanlarda sosyal medyada gündem haline gelen, mezuniyet törenine alınmayan bir çocuğun ve annesinin yaşadığı durum, hali hazırda yaşanan bazı sorunların görünürlüğünü artırmıştır. Ancak bu, ne ilk ne de son olacaktır. Yağız’ın da benzer bir durum yaşadığı hikaye geçtiğimiz günlerde Şile yolu Paşaköy mevkiinde bulunan Nefes Orman tesislerinde bir mezuniyet töreni düzenlendi ve etkinliğin tüm özel gereksinimli çocuk ve gençler için ücretsiz hale getirilmesi farkındalık yarattı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Yağız’ın annesi Esin Tutkun; “Bu etkinliğe destek olanlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu harekete gönlünü veren, etkinliğe katılan 50’den fazla çocuk ve gencin gözlerinde ki tebessümün sebebi, bizlere ilham veren, öncelikle Yağız’a ve Yağız, Yağmur ve Sude’nin annesi şahsım başta olmak üzere; Mekan sponsoru Nefes Orman’a, yiyecek ve ulaşım sponsoru Sancaktepe Belediye’sine, bir başka mezun olamayan çocuklarımızın katılımı desteğiyle TODEV Otizm Vakfı ve Pirman Atbaş’a, bize baskı için destek olan Tuna Biltekin'e, Çekmeköy mahalle esnafına, kep ve cüppeleri hediye eden Ediz Arman Okul Tekstili’ne, fotoğraflarımızı çeken Mustafa Kemal Bilgen 'e, Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, imece masası için çalışan gençlerimize binlerce teşekkürümüzle. Çocukların gönlüne taht kuran ve orada onlarla olan Derya Yıldırım, Nur Bardakçı ve Hatice Seçinti hocalarımıza, Liya’ya ve Sude hocamıza, tüm gayretleriyle çocukların sevincine ve iyilik hareketimize ortak olan annelere, mutluluğumuza ortak olan tüm ziyaretçilerimize en içten teşekkürlerimizle mutlulukla geçen etkinliğimizi bitirmekten onur duyuyoruz.

İyilik hareketi; başta serebral palsi olmak üzere, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin hayatlarında fark yaratmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmaya, düşleri gerçek kılmaya devam edecek. Yağız’ın Karavanı, hep birlikte nice iyilik hareketlerine ilham olmak üzere yolda olacaktır. Özel çocuklarımızın düşlerini gerçekleştirmek için el ele vermenin en güzel örneklerinden biri olan mezuniyet şenliği diliyoruz ki her birimize bir umut ışığı bırakır. Her çocuğun, engel tanımadan, potansiyelini keşfetme ve hayallerine ulaşma hakkı vardır. Toplum olarak onların yanında olmalı, fırsat eşitliği sağlayarak daha aydınlık bir gelecek inşa etmeliyiz. Engelleri birlikte aşarak, her çocuğun gücünü ve yeteneklerini ortaya çıkarması için bu düşlere ortak olmayı unutmayın. Onların hayallerini gerçekleştirmek, bizim ortak sorumluluğumuz ve insanlığımızın bir yansımasıdır” dedi.