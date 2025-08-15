Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle geleneksel hale getirdiği ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest), bu yıl 15’inci kez kapılarını açıyor. ‘Kırılma Zamanı’ temasıyla düzenlenecek olan festival, 12 Aralık- 12 Ocak tarihleri arasında dünyadan ve Türkiye’den seçkin fotoğrafçıları, sanatçıları, akademisyenleri ve fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle geleneksel hale getirdiği ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest), bu yıl 15’inci kez kapılarını açıyor. ‘Kırılma Zamanı’ temasıyla düzenlenecek olan festival, 12 Aralık- 12 Ocak tarihleri arasında dünyadan ve Türkiye’den seçkin fotoğrafçıları, sanatçıları, akademisyenleri ve fotoğraf tutkunlarını Bursa’da buluşturacak.

Bursa Fotoğraf Festivali heyecanı başlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en fazla iz bırakan festivali olma başarısını gösteren Uluslararası Fotoğraf Festivali (FotoFest), bu yıl da dünyanın ve Türkiye’nin en önemli fotoğraf sanatçılarını Bursa’da ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD iş birliğiyle düzenlenen 15. Bursa Uluslararası FotoFest, Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan'ın küratörlüğünde ‘Kırılma Zamanı’ temasıyla 12 Aralık- 12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“Bursa FotoFest, yeni umutlara da kapı açıyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl 15. kez kapılarını açmaya hazırlanan FotoFest’in ‘Kırılma Zamanı’ teması etrafında şekilleneceğini söyledi. Kırılma zamanının yalnızca bir sona değil; aynı zamanda başlangıçlara, dönüşümlere ve yeniden inşaya işaret eden bir eşik olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bursa FotoFest, fotoğraf aracılığıyla bize, bu eşikten geçme ve günümüzün kırılma noktalarıyla yüzleşme fırsatı verirken, aynı zamanda yeni umutlara da kapı açıyor” dedi.

“Fotoğrafın gücüyle Bursa FotoFest 2025’te buluşalım”

Dünyadan ve Türkiye’den seçkin fotoğrafçılar, sanatçılar, akademisyenler ve izleyicilerle birlikte 15.’si düzenlenecek olan Bursa FotoFest’in tüm kenti kapsayacak bir şölene dönüşeceğini ifade eden Başkan Bozbey, “Tüm sanatseverleri, düşünce üreticilerini ve fotoğraf tutkunlarını; Bursa FotoFest ile kırılma anlarının içindeki umutları ve yeni olasılıkları keşfetmeye davet ediyorum. Gelin, bu eşikte birlikte duralım. Fotoğrafın gücüyle Bursa FotoFest 2025’in kent hafızamızda açtığı umut kapısında yeni olasılıkların heyecanıyla buluşalım” diye konuştu.