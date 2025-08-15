Tokat-Sivas arasındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu. Çamlıbel Tüneli 23 Eylül’de ihaleye çıkıyor. Proje tamamlandığında kar, tipi ve buzlanma çile olmaktan çıkacak, iki şehir arası yolculuk kısalacak.NURHAN İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Ulaştırma alanında Türkiye’nin en önemli projelerinden biri olan Çamlıbel Tüneli, 23 Eylül’de ihaleye çıkıyor. Tokat ile Sivas arasındaki ulaşımda adeta çileye dönüşen 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, tünelin hayata geçirilmesiyle tarihe karışacak.

Yıllardır özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu haline gelen geçit, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle hem can hem de mal kayıplarına yol açıyordu. Yeni tünel sayesinde bu riskler ortadan kalkacak.

“Karadeniz ile Akdeniz Arasında Güvenli Köprü”

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Çamlıbel Tüneli’nin yalnızca Tokat ve Sivas için değil, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşım için de kritik olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çamlıbel Tüneli, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan stratejik bir yatırım. Bölgemizin tarım ve sanayi ürünleri daha kısa sürede pazara ulaşacak. Lojistik maliyetleri azalacak, yollar daha güvenli hale gelecek. Bu proje, hem ticarete hem de turizme büyük katkı sunacak.”

Kış Çilesi Sona Erecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte özellikle kış aylarında Çamlıbel’i aşmak zorunda kalan sürücülerin yaşadığı zorluklar sona erecek. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle saatler süren yolculuklar çok daha kısa ve güvenli hale gelecek. Tokat-Sivas arası yolculuk hem hızlanacak hem de konfor kazanacak.

Aldemir, “Bu proje ile Tokat-Sivas hattı nefes alacak. Yol güvenliği sağlanacak, seyahat süreleri kısalacak. Çamlıbel artık sürücüler için bir kabus olmaktan çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ve Turizme Katkı

Tünel projesi tamamlandığında Karadeniz limanlarından çıkan yükler, Akdeniz ve Ortadoğu pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılacak. Bu durum ihracatı güçlendirecek, nakliye maliyetlerini ciddi ölçüde azaltacak. Ayrıca güvenli ulaşım imkânı, bölgedeki turizmi de canlandıracak.

“Bölgenin Kalkınma Hamlesi”

Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Çamlıbel Tüneli, Tokat ve Sivas’ın kaderini değiştirecek. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje, bölgenin kalkınma hamlesinin simgesi olacak.”