Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin himayelerinde teşkilat mensuplarına yönelik iftar programı düzenledi.

BURSA (İGFA) -Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla teşkilat mensuplarına yönelik iftar programı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin himayelerinde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, amirler ve birim amirleri katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, teşkilat mensupları arasındaki dayanışma ve kurumsal aidiyet duygusunun güçlendiği vurgulandı. Programda, Bursa'nın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, emniyet teşkilatının kent genelinde kamu düzenini sağlama görevini azimle yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.