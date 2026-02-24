Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 27 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı, 259 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlar; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda; 1 kaçak silah imalathanesi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan çok sayıda parça, araç ve gereç ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 259 şüpheli yakalanırken, zanlılar hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.