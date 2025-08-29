Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri (BEDG), 1 Eylül Dünya Barış Günü için Kent Meydanı’nda toplanarak yürüyüş ve Gripin konseri düzenleyeceğini duyurdu. BEDG, savaşsız ve eşitlikçi bir dünya için mücadele çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri (BEDG), 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğini duyurmak için BAOB Ortak Salonu’nda basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı BEDG Yürütme Kurulu Üyesi Nadir Kırlılar okudu. Kırlılar açıklamada, 1 Eylül 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı’nın 52 milyon can kaybı, yıkım ve acıya yol açtığını anımsatarak, bu tarihin Dünya Barış Günü olarak kabul edildiğini belirtti. Savaşların, yoksulluk, göç ve doğa tahribatına neden olduğu vurgulanan açıklamada, kapitalist düzenin eşitsizlik ve çatışmaları körüklediği ifade edildi.

FİLİSTİN VE BÖLGEDEKİ KRİZLER

BEDG, özellikle Filistin’de İsrail’in soykırım politikalarının devam ettiğini, Suriye’de halkların katliam tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve Ortadoğu’daki emperyalist politikaların bölge halklarını tehdit ettiğini belirtti. Türkiye’de ise barış mücadelesine rağmen siyasi baskılar, kayyım uygulamaları ve muhalif kesimlere yönelik özgürlük kısıtlamalarının normalleştirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

BARIŞ İÇİN YÜRÜYÜŞ VE KONSER

Savaşsız, sömürüsüz ve eşitlikçi bir dünya için mücadele vurgusu yapan BEDG, 1 Eylül Pazartesi günü saat 19:00’da Bursa Kent Meydanı’nda toplanılacağını duyurdu.

Katılımcıların Darmstadt Caddesi üzerinden eski stadyuma yürüyeceği ve burada bir platformda açıklama yapacağı, Gripin konseriyle etkinlik sona ereceği kaydedildi.