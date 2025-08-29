TBMM, İsrail’in Gazze’deki soykırım, kıtlık politikaları ve ilhak girişimlerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in savaş suçlarını kınayarak, BM üyeliğinin askıya alınmasını önerdi ve Filistin davasına destek sözü verdi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında, İsrail’in Gazze’deki saldırıları, soykırım, kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu ele almak üzere olağanüstü toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bilgilendirme yapacağı toplantıda, Kurtulmuş, İsrail’in Filistin’deki işgal ve soykırım politikalarının kelimelerle tanımlanamayacak boyutta olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, İsrail’in 70 bine yakın insanı, çoğunlukla kadın ve çocukları katlettiğini, hastaneler, okullar ve ibadethaneleri bombaladığını belirtti. Gazze’deki 36 hastaneden 33’ünün yıkıldığını veya ağır hasar aldığını, sağlık hizmetlerinin çöktüğünü ifade ederken, İsrail’in kıtlığı bir imha silahı olarak kullandığını, gıda konvoylarını hedef aldığını ve Gazze’yi ilhaka kalkıştığını söyledi.

İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim ve şiddet politikalarını da kınayan Kurtulmuş, uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerin savaş suçu olduğunu vurguladı. Dünyada İsrail’e karşı tepkilerin arttığını, bazı Batılı ülkelerin Filistin’i tanımaya hazırlandığını ve yaptırımların gündemde olduğunu belirten Kurtulmuş, “İsrail’in soykırım politikalarına karşı insanlık cephesini güçlendirmeli, Netanyahu çetesini uluslararası alanda tecrit etmeliyiz. TBMM, Filistin davasına destek için aktif rol oynuyor. İsrail’in BM üyeliğinin askıya alınmasını teklif ediyorum” diye konuştu.