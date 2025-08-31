Kadınlar Hentbol Süper Kupa yarı finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 37-25 yenerek finale yükseldi. Ankara'da oynanan maçta Bursa ekibi, ilk yarıyı 20-12 önde kapatıp üstünlüğünü koruyarak finale adını yazdırdı.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Kupa heyecanı Ankara’da başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde Ortahisar Belediyespor'u 37-25 mağlup ederek finale yükseldi.

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupa finalisti Ortahisar Belediyespor ile THF Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk kez 4 takımlı oynanan Süper Kupa yarı finaline Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor karşısında etkili başladı.

Mücadelenin 15. dakikasını 9-5 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20'de farkı 6 sayıya (14-8) çıkardı. Rakibine farkı azaltma şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı da 20-12 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili bir başlangıç yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24-14'lük skorla farkı 10'a çıkartırken, ilerleyen bölümde de üstünlüğünü sürdürdü. Mücadelenin 48. dakikasını 31-20 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 52'de skoru 35-21 yaptı. Kalan bölümde farkı koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçı da 37-25 kazanarak adını finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak maçından sonra belli olacak.