Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’in kırsal mahallelerinde başlattığı altyapı ve asfalt çalışmaları planlandığı biçimde sürüyor.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçenin kırsal mahallerinde hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Dörtkardeş, “Karaamca Mahallemizi 5 kırsal mahallemize bağlayan asfalt çalışmaları son aşamaya geldi. Ayrıca BUSKİ ekiplerimiz tarafından Orhaniye Mahallemizin altyapı çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmalarında son noktaya gelindi” dedi.

Dörtkardeş ve belediye meclis üyeleri kırsal mahallerde çalışmaları yerinde inceleyip muhtarlarla bir araya geldi. Uzun yıllardır yaşanan sıkıntıların kısa sürede çözüme kavuşmasında dolayı muhtarlar, Dörtkardeş’ten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkürlerini iletmesini istediler.

Dörtkardeş, “Mahallerimizde sıkıntılar uzun süredir yaşanmaktaydı. Halkımız şikâyetlerini bizlere iletti. Başkanımız Mustafa Bozbey ve yetkililerimiz ile yaptığımız görüşmelerde çalışmalarımızın planlarını yapıp süreçleri takip ettik. Uzun yıllardır yaşanan sıkıntıları ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kısa sürede tamamladık ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Dörtkardeş, kırsal mahallelerden aldıkları güçle ilçeye yeni hizmetler kazandırmaya ve Yenişehir’i gülümsetmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.