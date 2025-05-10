Bursa Büyükşehir Belediyesi, eserleri ile Türkiye’de ve dünyada derin izler bırakan Nâzım Hikmet anısına ‘Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu’ düzenliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu’, Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ adlı serginin açılışıyla başladı. Nâzım Hikmet’in çok yönlü sanat hayatına ve politik duruşuna odaklanan özel sergi, Emre Zeytinoğlu küratörlüğünde, Savaş Çekiç’in mekân tasarımı ve Nejat Biçen’in iletişim tasarımıyla hayata geçirildi. İki bölümden oluşan serginin Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde yer alan kısmı, TÜSTAV, Nâzım Hikmet Vakfı ve Piraye Koleksiyonu’nun katkılarıyla hazırlandı.

Sergide, Nâzım’ın şiirden tiyatroya, romandan sinemaya ve resme uzanan üretimleri, hayatına dair kronolojik bilgiler ve görsellerle birlikte belgesel bir anlatımla izleyiciye sunuldu. Serginin Tayyare Kültür Merkezi’ndeki bölümde ise Nâzım Hikmet’le düşünsel ya da duygusal bağ kuran sanatçıların eserleri yer alıyor. Eserlerin büyük kısmı Ahmet Merey Koleksiyonu’ndan oluşurken, Nâzım’ın yeğeni Ayşe Yaltırım’ın da aralarında bulunduğu dört sanatçının çalışmaları koleksiyon dışından eklenerek sergiyi zenginleştiriyor. Sergi, 9 Eylül 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin Küratörü Emre Zeytinoğlu, birçok kişinin ortak çalışmasıyla serginin oluşturulduğunu anlatarak destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatseverler sergiyi gezerek eserleri inceledi.