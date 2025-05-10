Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, vatani görevini zihinsel veya fiziksel engelleri sebebiyle yerine getiremeyen bireyler için geleneksel ‘Askerlik Kına Eğlencesi’ düzenledi. Dev Türk bayrağı eşliğinde salona gelen asker adayları, hem üniforma giymenin heyecanını yaşadı hem de ailelerine duygu dolu anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için başlatılan 1 günlük askerlik uygulamasından yararlanan yaklaşık 80 kişi, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin organize ettiği kına gecesiyle askere uğurlandı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki geceye, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Sinan Nergiz, Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, askeri erkan ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Dev Türk bayrağı açarak salona giren asker adayları, bando eşliğinde marşlarla yürüyüş yaptı. Engelli genç kızların kına tepsilerini taşıdığı yürüyüş, Türk bayrağının dalgalandırılmasıyla sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda protokol üyeleri, gençlerin eline kına yaktı. Duygusal anlar yaşayan aileler, asker kıyafeti içerisindeki çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hem üniforma giymenin heyecanını yaşayan hem de Büyükşehir Belediyesi orkestrası eşliğinde doyasıya eğlenen asker adayları, Türk bayrağı işlemeli yazmaları omuzlarına takarak aileleriyle unutamayacakları bir akşam yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek başladı. Askerlik görevinin Türk milleti için gurur verici bir kavram olduğunu anlatan Saldız, özel gereksinimli bireyleri asker üniformasıyla gördüğünde gurur duyduğunu dile getirdi. Askerleri yetiştiren ailelere de teşekkür eden Saldız, tüm asker annelerinin de Anneler Günü’nü kutladı.

Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Türk milletinin vatanı uğruna evlatlarını seve seve şehit olsun diye feda eden bir toplum olduğunu söyledi. Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirten Eciroğulları, Mehmetçiği vatan savunması için eğitmeye devam edeceklerini ifade etti. Türk askerinin her zaman ve her daim hazır olduğunu dile getiren Eciroğulları, bir günlüğüne dahi olsa asker ocağına teslim olan özel gereksinimli bireylere bu mutluluğu yaşatmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünü hatırlatarak Türk askeri sayesinde Anadolu topraklarında huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirtti. Evlatlarını vatana emanet eden ailelere de teşekkür eden Aksoy, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak askerlere de hayırlı teskereler diledi.

Engelliler Meclisi Başkanı Samet Şahin, engelli bireylerin bir günlük dahi olsa üniforma giyerek askerlik yemini etmesinin onların da vatanın eşit ve değerli olduğunu herkese hatırlattığını söyledi. Şahin, temsili askerlik uygulamasını hayata geçiren kurumlara teşekkür etti.