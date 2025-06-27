Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı çevre için BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla Gemlik Karsak Deresi’nde temizlik çalışması başlattı.BURSA (İGFA) - Sahillerinden derelerine, meydanlarından parklarına kadar her noktada daha sağlıklı ve temiz bir Bursa inşa etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çevre odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen dere temizliği işlemleri de hız kesmeden sürüyor. Gemlik ilçesindeki Karsak Deresi’nde kapsamlı dere temizliğine başlayan ekipler, 2600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki dere yatağı içerisinde ilaçlama ve kaçak kanal bağlantılarının iptaline yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda hizmete alınan arıtma tesisiyle birlikte uzun yıllardır konuşulan Karsak Deresi’nin artık daha temiz akacağını söyledi. BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla kapsamlı temizlik çalışmasını da başlattıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Yapılan çalışmalarla, sıcaklıklara bağlı olarak oluşacak muhtemel kokuların önüne geçmiş olacağız. Ekiplerimiz ayrıca tespit edilen kaçak kanalları da tamamen kapatarak derenin kirlenmesini önlüyor. Karsak Deresi’nin daha temiz bir görünüme kavuşmasını, insanların burada daha rahat ve sağlıklı bir şekilde gezmesini arzuluyoruz. Derelerimizin temiz akmasını, denizlerimizin temiz olmasını istiyoruz. Bursamızı ve Gemlik’i daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.