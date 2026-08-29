Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni öncesi âşıklar, sazları ve sözleriyle Kayserilileri büyük buluşmaya davet etti. Bu akşam saat 19.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek şölen, Türkiye ve Türk dünyasından âşıkları aynı sahnede buluşturacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Türkiye'nin farklı şehirleri ile Türk dünyasından âşıkları Kayseri'de buluşturacak. Hava muhalefeti nedeniyle yeri değiştirilen şölen, bu akşam saat 19.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Âşıklar, Kayserilileri Sazlı Sözlü Şölene Davet Etti

Şölen öncesinde Hunat Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi önünde vatandaşlara seslenen Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Halk Ozanı Halil Daylak, sazı ve sözüyle Kayserilileri programa davet etti.

Daylak, 'Saygılar, selamlar, ayaklarınıza sağlık.Bu akşam saat 19.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde buluşuyoruz. Alkışınız bol gelsin' sözleriyle vatandaşları âşıkların şölenine davet ederken, söylediği türküyle de programa renk kattı.

Türkiye ve Türk Dünyasından Âşıklar Kayseri'de

Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'nde Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda âşık sahne alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde şehrin köklü tarihî ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Türk halk kültürünün en önemli taşıyıcılarından biri olan âşıklık geleneğini Kayseri'de buluşturacak.

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak üstlendiği kültürel misyon açısından da önemli bir anlam taşıyan etkinlik, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden âşıklık geleneğini farklı coğrafyalardan temsilcileriyle Kayseri'de buluşturacak.

Tüm Kayserililer Davetli

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek şölene Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği de destek veriyor.

Hava tahminleri nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'ndan Erciyes Kültür Merkezi'ne alınan 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, bu akşam saat 19.30'da EKM Büyük Salon'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sazın, sözün ve halk şiirinin ustalarını bir araya getirecek kültür şölenine tüm Kayserilileri davet ediyor.