Bursa Teknik Üniversitesi, YÖK Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda düzenlenen ilk Bilim Kafe etkinliğinde, Prof. Dr. Eyübhan Avcı’nın zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı buluşunu ve deprem önlemlerini vatandaşlarla paylaştı.ANKARA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), akademik birikimini toplumla buluşturmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda hayata geçirilen “Bilim Kafe” etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi.

Yıldırım’daki Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi’nde bulunan Yıldırım Kafe’de düzenlenen etkinlikte, uluslararası patentli zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı malzemenin mucidi Prof. Dr. Eyübhan Avcı, vatandaşlara Bursa’nın depremselliğini ve alınabilecek önlemleri anlattı.

BURSA’NIN DEPREM RİSKİ VE ZEMİN GÜVENLİĞİ

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Avcı, Bursa’nın çok sayıda fay hattı üzerinde bulunduğunu ve bu faylardan birinde meydana gelebilecek bir depremin ciddi hasar riski taşıdığını belirtti. Deprem hasarlarını etkileyen faktörleri sıralayan Avcı, depremin büyüklüğü, şiddeti, süresi, odağa olan derinlik, ivme, zemin özellikleri ve üst yapının niteliğinin hasar üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerine değinen Avcı, özellikle Hatay’daki zemin sıvılaşmasının yıkıcı etkilerinin, zemin iyileştirmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

BİNALARIN DEPREME DİRENCİ NASIL TEST EDİLİR?

Prof. Dr. Avcı, vatandaşlara binalarının depreme direncini ölçmek için izlenmesi gereken yolu anlattı: “Deprem performans analiziyle zemin etütleri yapılır, sıvılaşma riski ve yumuşak zemin etkisi tespit edilir. Üst yapıda tahribatlı ve tahribatsız testler sonrası risk değerlendirilir. Risk varsa, güçlendirme veya yeniden yapım seçenekleri ele alınır. Vatandaşlar, bu analizler için üniversitelere veya yetkili firmalara başvurabilir.”

YERLİ VE MİLLÎ BULUŞ: BOR KATKILI ZEMİN ENJEKSİYON MALZEMESİ

Prof. Dr. Avcı, geliştirdiği bor katkılı zemin enjeksiyon malzemesinin detaylarını paylaştı. “Yerli ve millî imkanlarla geliştirilen bu malzeme, zemin boşluklarını doldurarak katılaşır ve sıvılaşmayı önler. Hem yeni hem mevcut binaların zeminlerinde kullanılabilir. Ekonomik, etkili ve çevre dostu bir çözüm sunuyor” dedi. Malzemenin bor madeninden elde edildiğini ve diğer yöntemlere göre daha avantajlı olduğunu vurguladı.

REKTÖR ÇAĞLAR: BİLİM KAFE TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİRECEK

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bilim Kafe’nin ilk etkinliğinin yoğun ilgiyle gerçekleştiğini belirterek, üniversitenin toplumsal katkı misyonuna vurgu yaptı. “Bilim Kafe, bilimsel bilgi ile toplum arasındaki bağı güçlendiriyor. Farklı akademisyenler ve konularla bu etkinlikleri sürdüreceğiz” dedi.