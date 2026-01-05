Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve şiddetli lodosun yol açtığı olumsuzluklara hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek, yüzlerce olayı kısa sürede kontrol altına aldı ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 10 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı boyunca ulaşımın kesintisiz, güvenli ve sağlıklı şekilde sağlanması için gecesini gündüzüne katarak çalıştı.

Yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda toplam 280 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Ekipler, kar ve kış koşulları kaynaklı 597 ihbara olumlu cevap vererek hızlı müdahaleler gerçekleştirdi. Olumsuzluklar giderilerek vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.

Kar yağışının ardından kenti etkisi altına alan şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşan olumsuzluklara da anında müdahalelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AKOM koordinasyonunda toplam 632 lodos kaynaklı ihbarı değerlendirdi. İhbarların büyük bir bölümüne kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, oluşan riskleri kontrol altına alarak vatandaşların güvenliğini sağladı. Lodos kaynaklı ihbarların çoğu yapı elemanı veya ağaç kaynaklı olurken, kar ve kış koşullarıyla ilgili ihbarların çoğu buzlanma kaynaklı gerçekleşti. Kent genelinde çatı, panel, saç levha ve reklam panosu düşmeleri, ağaç ve direk devrilmeleri yaşanırken, trafik levhası ve lambalarında hasarlar meydana geldi. İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri, Karayolları ve UEDAŞ ile koordinasyon sağlayarak risk oluşturan unsurları kısa sürede kontrol altına aldı.